ГУР: В Воронеже был взрыв на нефтебазе. Россия пыталась выдать диверсию за "учения"

Пожар в результате взрыва на нефтебазе Роснефти в Воронеже россияне объясняли "учениями" подразделений МЧС

Фото - ГУР

Россияне пытались выдать за "учения" последствия взрыва резервуара с горючим на территории нефтебазы Роснефти в Воронеже. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

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По данным ГУР, во вторник, 12 декабря, в Воронеже раздался взрыв на нефтебазе.

"Неизвестные противники путинского режима взорвали резервуар с горючим, в результате чего на объекте вспыхнул пожар", – сообщили в разведке.

Как отметили в ГУР, для того чтобы скрыть факт диверсии и "собственную неспособность" обеспечить безопасность на критических объектах, воронежские власти придумали "учения подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям" прямо возле "многотонной" цистерны с горючим.

"Под какие "учения" маскируют работу местных следственных органов на воронежской нефтебазе – пока непонятно даже самим следователям", – добавили в ГУР.

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Сегодня россияне заявили, что в ночь на 14 декабря Московская и Калужская области были атакованы беспилотниками. Собеседник LIGA.net в ГУР подтвердил атаку, но без подробностей.

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