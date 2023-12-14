ГУР: У Воронежі був вибух на нафтобазі. Росія намагалась видати диверсію за "навчання"

Пожежу внаслідок вибуху на нафтобазі Роснафти у Воронежі росіяни пояснювали "навчаннями" підрозділів МНС

Фото - ГУР

Росіяни намагалися видати за "навчання" наслідки підриву резервуара з пальним на території нафтобази Роснафти у Воронежі. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За даними ГУР, у вівторок, 12 грудня, у Воронежі пролунав вибух на нафтобазі.

"Невідомі противники путінського режиму підірвали резервуар з пальним, внаслідок чого на об’єкті спалахнула пожежа", – повідомили у розвідці.

У ГУР зазначили: щоб приховати факт диверсії та "власну неспроможність" забезпечити безпеку на критичних об’єктах, воронезька влада вигадала "навчання підрозділів міністерства з надзвичайних ситуацій" безпосередньо біля "багатотонної" цистерни з пальним.

"Під які "навчання" маскують роботу місцевих слідчих органів на воронезькій нафтобазі – наразі незрозуміло навіть самим слідчим", – додали в ГУР.

Скриншот

Сьогодні росіяни заявили, що в ніч проти 14 грудня Московська та Калузька області були атаковані безпілотниками. Співрозмовник LIGA.net у ГУР підтвердив атаку, але без подробиць.

Читайте також: Суперудар на 6000 км. Навіщо СБУ підірвала тунель, який сполучає Росію з Китаєм