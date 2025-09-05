Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ. Поражены и другие объекты

Кроме НПЗ Силы обороны поразили склад боеприпасов и БпЛА в районе Луганска и позиции ЗРК С-400 "Триумф" под Калугой

Рязанский НПЗ (Фото: ресурсы оккупантов)

Силы беспилотных систем вместе с Силами спецопераций, Главным управлением разведки и другими составляющими Сил обороны поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Удары подтвердил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

По предварительным данным, зафиксировано попадание в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, ориентировочная мощность которой составляет 6 млн тонн нефти в год.

Проектная мощность Рязанского завода – 17,1 млн тонн нефти в год. Он входит в четверку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и производит бензины различных марок, дизель, реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Завод обеспечивает российских оккупантов топливом.

Кроме нефтеперерабатывающего завода подразделения Сил специальных операций ударили по позиции двух дивизионов ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области. По предварительным данным, есть попадание в командно-штабную машину и пункт управления.

А подразделения СБУ успешно атаковали склад инженерных боеприпасов и БпЛА в районе временно оккупированного Луганска. На объекте произошла вторичная детонация с последующим пожаром.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – отметили в Генштабе.