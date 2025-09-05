Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ. Поражены и другие объекты
Силы беспилотных систем вместе с Силами спецопераций, Главным управлением разведки и другими составляющими Сил обороны поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Удары подтвердил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
По предварительным данным, зафиксировано попадание в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, ориентировочная мощность которой составляет 6 млн тонн нефти в год.
Проектная мощность Рязанского завода – 17,1 млн тонн нефти в год. Он входит в четверку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и производит бензины различных марок, дизель, реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Завод обеспечивает российских оккупантов топливом.
Кроме нефтеперерабатывающего завода подразделения Сил специальных операций ударили по позиции двух дивизионов ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области. По предварительным данным, есть попадание в командно-штабную машину и пункт управления.
А подразделения СБУ успешно атаковали склад инженерных боеприпасов и БпЛА в районе временно оккупированного Луганска. На объекте произошла вторичная детонация с последующим пожаром.
"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – отметили в Генштабе.
- 24 августа Силы обороны поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод. В районе расположения объекта зафиксированы попадания и детонации.
- В тот же день Генштаб подтвердил поражение морского терминала "Усть-Луга" в Ленинградской области. По предварительным данным, поражена установка по фракционированию и перевалке газового конденсата.
- 27 августа в России взорвался нефтепровод "Рязань-Москва", который поставлял нефтепродукты в российскую столицу.
Комментарии (0)