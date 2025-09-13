Нафтопереробний завод в Уфі атакували дрони ГУР – джерело
Дрони Головного управління розвідки атакували нафтопереробний завод "Башнєфть-Новойл" в Уфі. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у розвідці.
За його словами, після прильоту дронів-камікадзе до Уфи на території заводу пролунали потужні вибухи та розпочалася масштабна пожежа. За попередніми даними, значних пошкоджень зазнала зокрема вакуумна колона первинної переробки нафти.
У соцмережах місцеві мешканці повідомили про проліт дронів над містом, а після цього – про вибухи та пожежу на території НПЗ. В Республіці Башкортостан запровадили режим "загроза БпЛА", призупинив роботу аеропорт Уфа, а в місті відключили мобільний інтернет.
Співрозмовник зазначив, що остаточні наслідки операції наразі уточнюються.
Обережно! На відео присутня ненормативна лексика.
- Пожежа на нафтопереробному заводі в Уфі сталася вдень 13 вересня після атаки дронів. Місце влада заявила, що її причина – падіння уламків збитого дрона. Є "незначні пошкодження" виробничого майданчику.
