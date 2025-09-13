В Уфі сталася пожежа на нафтопереробному заводі після атаки дронів – відео

Ново-Уфімський НПЗ (Фото: ресурси пропагандистів)

В Уфі поскаржилися на атаку дронів, на території нафтопереробного заводу сталася пожежа. Про це заявив губернатор Уфи Радій Хабіров.

Він заявив, що підприємство "Башнефти" було нібито атаковано дронами літакового типу. Один із дронів "був помічений і збитий", а його уламки нібито впали на територію заводу.

Загиблих або постраждалих за словами Хабірова немає. Є "незначні пошкодження" на виробничому майданчику, виникла пожежа. Також російська ППО нібито збила ще один дрон, але наслідки його падіння уточнюють.

На території НПЗ працюють правоохоронці, керівництво компанії та представники Мінекології.

Також відомо, що аеропорт Уфи в Башкирії після 14:00 ввів тимчасові обмеження на приймання і випуск повітряних суден.

Як повідомляє Telegram-канал Astra, атакували Ново-Уфімський нафтопереробний завод, пожежа трапилася на НПЗ "Башнефть-Новойл", що приблизно за 1400 км від кордону з Україною.