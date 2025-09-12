Дрони СБУ уразили ключовий експортний порт у Росії "Приморськ" – джерела

Порт "Приморськ" (Ілюстративне фото: wikipedia.org)

У ніч проти 12 вересня безпілотники Служби безпеки України вразили найбільший російський нафтоналивний порт "Приморськ" у Балтійському морі, який є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в СБУ.

Приморськ – це ключовий хаб для завантаження "тіньового флоту", з допомогою якого РФ обходить міжнародні санкції та продає нафту на зовнішніх ринках. Через порт щороку проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить Росії приблизно $15 млрд.

За даними співрозмовника, внаслідок успішної атаки безпілотників СБУ на одному із суден у порту та на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти призупинено.

Орієнтовні щоденні втрати бюджету РФ від припинення експорту можуть становити до $41 млн.

Також силами СБУ було уражено низку нафтоперекачувальних станцій РФ – "НПС-3", НПС "Андреаполь" та "НПС-7". Вони є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу "Усть-Луга".

"СБУ першою почала системно вводити так звані дронові санкції проти російської нафтової галузі. Вони перекривають потік нафтодоларів у бюджет агресора. А оскільки економіка РФ тримається на нафті – кожна така "бавовна" б’є по їхній здатності воювати проти нашої держави. Ці санкції триватимуть доти, доки в Україні не настане справедливий мир", – зазначив поінформований співрозмовник в СБУ.

Фото: пропагандистські медіа

Зранку 12 вересня губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що у порту "Приморськ" сталося загоряння на одному із суден і на насосній станції, їх загасили.

Нічну атаку на Ленінградську область пропагандисти називають "наймасштабнішою". За словами губернатора, в регіоні нібито знищили понад 30 дронів, зафіксовано падіння уламків.