У Ленінградській області та Смоленську лунали вибухи: сталася пожежа на судні – відео

Ленінградська область 12 вересня (Фото: ресурси окупантів)

У Росії поскаржилися на атаку дронів. У Ленінградській області виникла пожежа на судні, а в Смоленській області було видно спалахи в небі та чути звуки вибухів, повідомляє місцева влада.

За словами губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, в регіоні нібито знищили понад 30 дронів, зафіксовано падіння уламків. В аеропорту "Пулково" було введено режим "Килим", обмежили вісім рейсів, а три й зовсім скасували.

Як заявив Дрозденко, у порту Приморськ сталося загоряння на одному із суден і на насосній станції, їх загасили. Загрози затоплення корабля і розливу нафтопродуктів нібито немає. Уламки дронів знайшли у Всеволожську, Тосно, селах Покровське та Узміно, а також поза населеними пунктами в Ломоносовському районі.

Нічну атаку на Ленінградську область пропагандисти називають "наймасштабнішою".

У Смоленській області було нібито "придушено і збито" 42 дрони, заявив губернатор Василь Анохін. За його словами, постраждалих і пошкоджень інфраструктури немає.

Водночас пропагандистські телеграм-канали опублікували відео вибухів у самому Смоленську. За словами очевидців, дрони могли атакувати об'єкти російської нафтової компанії "Лукойл", у місті виникла пожежа.