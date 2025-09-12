У Ленінградській області та Смоленську лунали вибухи: сталася пожежа на судні – відео
У Росії поскаржилися на атаку дронів. У Ленінградській області виникла пожежа на судні, а в Смоленській області було видно спалахи в небі та чути звуки вибухів, повідомляє місцева влада.
За словами губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, в регіоні нібито знищили понад 30 дронів, зафіксовано падіння уламків. В аеропорту "Пулково" було введено режим "Килим", обмежили вісім рейсів, а три й зовсім скасували.
Як заявив Дрозденко, у порту Приморськ сталося загоряння на одному із суден і на насосній станції, їх загасили. Загрози затоплення корабля і розливу нафтопродуктів нібито немає. Уламки дронів знайшли у Всеволожську, Тосно, селах Покровське та Узміно, а також поза населеними пунктами в Ломоносовському районі.
Нічну атаку на Ленінградську область пропагандисти називають "наймасштабнішою".
У Смоленській області було нібито "придушено і збито" 42 дрони, заявив губернатор Василь Анохін. За його словами, постраждалих і пошкоджень інфраструктури немає.
Водночас пропагандистські телеграм-канали опублікували відео вибухів у самому Смоленську. За словами очевидців, дрони могли атакувати об'єкти російської нафтової компанії "Лукойл", у місті виникла пожежа.
- 5 вересня Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ, а також складу боєприпасів і БпЛА росіян у районі Луганська та позиції ЗРК С-400 "Тріумф" під Калугою.
- 7 вересня Сили оборони вразили нафтопровід "Дружба", Ільський НПЗ і склади росіян у Курській області. Операція щодо Ільського НПЗ проводилася разом із російським підпіллям.
