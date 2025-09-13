В Уфе случился пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки дронов – видео

Ново-Уфимский НПЗ (Фото: ресурсы пропагандистов)

В Уфе пожаловались на атаку дронов, на территории нефтеперерабатывающего завода случился пожар. Об этом заявил губернатор Уфы Радий Хабиров.

Он заявил, что предприятие Башнефти было якобы атаковано дронами самолетного типа. Один из дронов "был замечен и сбит", а его обломки якобы упали на территорию завода.

Погибших или пострадавших по словам Хабирова нет. Есть "незначительные повреждения" на производственной площадке, возник пожар. Также российская ППО якобы сбила еще один дрон, но последствия его падения уточняется.

На территории НПЗ работают правоохранители, руководство компании и представители Минэкологии.

Также известно, что аэропорт Уфы в Башкирии после 14:00 ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Как сообщает Telegram-канал Astra, был атакован Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод, пожар случился на НПЗ Башнефть-Новойл, что примерно в 1400 км от границы с Украиной.