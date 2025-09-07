Силы обороны поразили нефтепровод "Дружба", Ильский НПЗ и склады россиян на Курщине
Силы обороны в ночь на 7 сентября поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области, Ильский НПЗ в Краснодарском крае и места дислокации личного состава российских оккупантов в Курской области. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.
ЛПДС "8-Н" входит в комплекс магистрального нефтепровода "Стальной конь", который имеет мощность перекачки 10,5 млн тонн.
Отмечается, что объект является стратегическим для обеспечения российской армии топливом.
Там зафиксированы многочисленные попадания и пожар в районе насосной станции и резервуарного парка.
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") сообщил, что атакованный объект имеет стратегическое значение для транспортировки нефтепродуктов с белорусских НПЗ в Россию, в частности с Мозырского и Новополоцкого заводов.
Также подразделения Сил специальных операций ВСУ ударили по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ.
Его годовая мощность составляет 6,42 млн тонн нефти, он используется для нужд российских военных. На месте зафиксированы взрывы и пожар. Результаты удара уточняются.
Кроме того, подтверждены попадания по местам дислокации личного состава и складам материально-технического обеспечения российских воинских частей в Курской области РФ.
- В августе Украина, отвечая на российские атаки по энергетике, нанесла успешные удары по инфраструктуре российского трубопровода "Дружба", через который поставляется нефть страны-агрессора в Словакия и Венгрия.
- 24 августа Силы обороны поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод. В районе расположения объекта зафиксированы попадания и детонации.
- 27 августа в России взорвался нефтепровод "Рязань-Москва", который поставлял нефтепродукты в российскую столицу.
Комментарии (0)