Силы обороны поразили нефтепровод "Дружба", Ильский НПЗ и склады россиян на Курщине

В ночь на 7 сентября Силы обороны поразили ряд важных объектов на территории РФ

Ильский НПЗ (Иллюстративное фото: wikipedia.org)

Силы обороны в ночь на 7 сентября поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области, Ильский НПЗ в Краснодарском крае и места дислокации личного состава российских оккупантов в Курской области. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

ЛПДС "8-Н" входит в комплекс магистрального нефтепровода "Стальной конь", который имеет мощность перекачки 10,5 млн тонн.

Отмечается, что объект является стратегическим для обеспечения российской армии топливом.

Там зафиксированы многочисленные попадания и пожар в районе насосной станции и резервуарного парка.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") сообщил, что атакованный объект имеет стратегическое значение для транспортировки нефтепродуктов с белорусских НПЗ в Россию, в частности с Мозырского и Новополоцкого заводов.

Также подразделения Сил специальных операций ВСУ ударили по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ.

Его годовая мощность составляет 6,42 млн тонн нефти, он используется для нужд российских военных. На месте зафиксированы взрывы и пожар. Результаты удара уточняются.

Кроме того, подтверждены попадания по местам дислокации личного состава и складам материально-технического обеспечения российских воинских частей в Курской области РФ.