Нефтеперерабатывающий завод в Уфе атаковали дроны ГУР – источник
Дроны Главного управления разведки атаковали не нефтеперерабатывающий завод "Башнафта-Новойл" в Уфе. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в разведке.
По его словам, после прилета дронов камикадзе в Уфу на территории завода прогремели мощные взрывы и начался масштабный пожар. По предварительным данным, значительные повреждения получила в частности вакуумная колонна первичной переработки нефти.
В соцсетях местные жители сообщили о пролете дронов над городом, а после этого – о взрывах и пожаре на территории НПЗ. В республике Башкортостан ввели режим "угроза БпЛА", приостановил работу аэропорт Уфа, а в городе отключили мобильный интернет.
Собеседник отметил, что окончательные последствия операции пока уточняются.
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика.
- Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе произошел днем 13 сентября после атаки дронов. Местные власти заявили, что его причина – падение обломков сбитого дрона. Есть "незначительные повреждения" производственной площадки.
