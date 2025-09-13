Нефтеперерабатывающий завод в Уфе атаковали дроны ГУР – источник

Окончательные последствия операции пока уточняются, после атаки на предприятии произошел пожар

photo_2025-09-13_15-31-10

Дроны Главного управления разведки атаковали не нефтеперерабатывающий завод "Башнафта-Новойл" в Уфе. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в разведке.

По его словам, после прилета дронов камикадзе в Уфу на территории завода прогремели мощные взрывы и начался масштабный пожар. По предварительным данным, значительные повреждения получила в частности вакуумная колонна первичной переработки нефти.

В соцсетях местные жители сообщили о пролете дронов над городом, а после этого – о взрывах и пожаре на территории НПЗ. В республике Башкортостан ввели режим "угроза БпЛА", приостановил работу аэропорт Уфа, а в городе отключили мобильный интернет.

Собеседник отметил, что окончательные последствия операции пока уточняются.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика.

Скриншот: ресурсы оккупантов