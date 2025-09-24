У Башкортостані повторно атаковано НПЗ Газпрому, виникла пожежа – відео

На атакованому заводі може бути пошкоджена найпотужніша установка первинного перероблення нафти

Пожежа в Башкортостані (Фото: ресурси окупантів)

У Башкортостані 24 вересня атакували нафтопереробний завод "Газпром нєфтехім Салават". Про це повідомив глава російської республіки Радій Хабіров.

За його словами, завод нібито атакували дрони, ступінь пошкоджень з'ясовується. На місці виникла пожежа, кадри якої публікують у мережі. Це повторний удар по НПЗ, перша атака була 18 вересня.

За попередньою інформацією, могла постраждати відносно нова електрозбагачувальна установка ЕЛОУ-АВТ-6, яка спроєктована на 6 млн тонн сировини на рік.

Ця установка в Салаваті є найпотужнішою установкою первинного перероблення нафти на заводі. Зазначається, що удар по ній може означати втрату "головного серця заводу", що визначає пропускну здатність усього виробництва.

НПЗ "Газпром нєфтехім Салават" входить до структури російського Газпрому й управляє найбільшим на півдні Башкортостану нафтопереробним комплексом. Підприємство випускає понад 150 видів продукції, зокрема бензин, дизельне пальне, мазут, бітум і поліетилен. У 2024 році виторг становив $3,6 млрд, а чистий прибуток – близько $48 млн.