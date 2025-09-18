Силы спецопераций поразили Волгоградский НПЗ, он остановил работу
В ночь на 18 сентября Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщила пресс-служба командования ССО.
Это предприятие задействовано в обеспечении потребностей оккупационной армии.
Волгоградский НПЗ является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе России. Ежегодный объем переработки составляет 15,7 млн тонн, что составляет 5,6% от всей переработки нефти в государстве-агрессоре.
По предварительной информации, в результате атаки работа нефтезавода была остановлена.
Российские пропагандисты и местные власти жаловались на взрывы в Волгограде в ночь на четверг. О попаданиях оккупанты традиционно не сообщали.
- Волгоградский НПЗ не впервые попадает под атаку. В частности, 31 января 2025 года на заводе возник пожар после атаки дронов.
- 14 августа Генштаб подтвердил очередное поражение предприятия украинскими беспилотниками.
