Силы спецопераций поразили Волгоградский НПЗ, он остановил работу

Силы обороны поразили нефтезавод, который является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ

Волгоградский НПЗ (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 18 сентября Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщила пресс-служба командования ССО.

Это предприятие задействовано в обеспечении потребностей оккупационной армии.

Волгоградский НПЗ является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе России. Ежегодный объем переработки составляет 15,7 млн тонн, что составляет 5,6% от всей переработки нефти в государстве-агрессоре.

По предварительной информации, в результате атаки работа нефтезавода была остановлена.

Российские пропагандисты и местные власти жаловались на взрывы в Волгограде в ночь на четверг. О попаданиях оккупанты традиционно не сообщали.

Волгоградский НПЗ не впервые попадает под атаку. В частности, 31 января 2025 года на заводе возник пожар после атаки дронов.

14 августа Генштаб подтвердил очередное поражение предприятия украинскими беспилотниками.