Силы спецопераций поразили Волгоградский НПЗ, он остановил работу
Волгоградский НПЗ (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 18 сентября Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщила пресс-служба командования ССО.

Это предприятие задействовано в обеспечении потребностей оккупационной армии.

Волгоградский НПЗ является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе России. Ежегодный объем переработки составляет 15,7 млн тонн, что составляет 5,6% от всей переработки нефти в государстве-агрессоре.

По предварительной информации, в результате атаки работа нефтезавода была остановлена.

Российские пропагандисты и местные власти жаловались на взрывы в Волгограде в ночь на четверг. О попаданиях оккупанты традиционно не сообщали.

Читайте также
Зеленский анонсировал новые удары по российским нефтяным терминалам
войнанпзволгоградудары по РФ