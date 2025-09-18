Дроны залетели в Волгоград. Россияне заявили о более чем десятке взрывов

Россияне жалуются, что в районе Волгограда в ночь на 18 сентября прогремело от 10 до 15 взрывов

Волгоград (Иллюстративное фото: пропагандистские медиа)

В ночь на 18 сентября дроны атаковали Волгоград, в городе прогремело более десятка взрывов. Об этом заявил губернатор области Андрей Бочаров и пропагандистские медиа.

По словам Бочарова, из-за якобы падения обломков дронов были выбиты стекла и повреждена крыша в двух частных домовладениях в Красноармейском районе.

В то же время пророссийский Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей пишет, что в районе Волгограда прозвучало от 10 до 15 взрывов.

Россияне также заявляли о взрывах в южной части города Волгоград. Также о громких звуках сообщали жители соседних населенных пунктов.

Кроме этого, в аэропорту Волгограда вводили план "Ковер". Было отменено два московских рейса.

В то же время российское Минобороны заявило, что в течение ночи дежурными средствами ПВО якобы перехвачено и уничтожено 43 беспилотника над Ростовской, Волгоградской, Курской и Белгородской областями и над оккупированным Крымом.