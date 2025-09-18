Дроны залетели в Волгоград. Россияне заявили о более чем десятке взрывов
В ночь на 18 сентября дроны атаковали Волгоград, в городе прогремело более десятка взрывов. Об этом заявил губернатор области Андрей Бочаров и пропагандистские медиа.
По словам Бочарова, из-за якобы падения обломков дронов были выбиты стекла и повреждена крыша в двух частных домовладениях в Красноармейском районе.
В то же время пророссийский Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей пишет, что в районе Волгограда прозвучало от 10 до 15 взрывов.
Россияне также заявляли о взрывах в южной части города Волгоград. Также о громких звуках сообщали жители соседних населенных пунктов.
Кроме этого, в аэропорту Волгограда вводили план "Ковер". Было отменено два московских рейса.
В то же время российское Минобороны заявило, что в течение ночи дежурными средствами ПВО якобы перехвачено и уничтожено 43 беспилотника над Ростовской, Волгоградской, Курской и Белгородской областями и над оккупированным Крымом.
- В ночь на 14 августа Украина нанесла успешный удар по крупнейшему производителю горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ – НПЗ "Лукойл" в Волгограде.
- 5 сентября Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ, а также склада боеприпасов и БпЛА россиян в районе Луганска и позиции ЗРК С-400 "Триумф" под Калугой.
- 13 сентября дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл" в Уфе.
