Дрони залетіли до Волгограда. Росіяни заявили про понад десяток вибухів

Росіяни скаржаться, що у районі Волгограда у ніч проти 18 вересня пролунало від 10 до 15 вибухів

Волгоград (Ілюстративне фото: пропагандистські медіа)

У ніч на 18 вересня дрони атакували Волгоград, у місті пролунало понад десяток вибухів. Про це заявив губернатор області Андрій Бочаров та пропагандистські медіа.

За словами Бочарова, через нібито падіння уламків дронів було вибито шибки й пошкоджено дах у двох приватних домоволодіннях у Красноармійському районі.

Водночас проросійський Telegram-канал Shot із посиланням на місцевих жителів пише, що у районі Волгограда пролунало від 10 до 15 вибухів.

Росіяни також заявляли про вибухи у південній частині міста Волгоград. Також про гучні звуки повідомляли жителі сусідніх населених пунктів.

Окрім цього, в аеропорту Волгограда вводили план "Килим". Було скасовано два московські рейси.

Водночас російське Міноборони заявило, що протягом ночі черговими засобами ППО нібито перехоплено та знищено 43 безпілотники над Ростовською, Волгоградською, Курською та Бєлгородською областями й над окупованим Кримом.