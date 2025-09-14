Зеленский анонсировал новые удары по инфраструктуре вывоза российской нефти

Удары по НПЗ, терминалам и нефтебазам являются "наиболее эффективными санкциями", отметил руководитель Украины

Владимир Зеленский (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые удары Украины по объектам, через которые Россия экспортирует нефть. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

"Спасибо спецназовцам Службы безопасности Украины, которые на днях очень качественно отработали по Приморску. Крупнейший нефтяной терминал России на Балтийском море. Есть существенные повреждения, все проверено. И это ощутимо для врага. Наши спецназовцы держат в поле зрения также порт Усть-Луга (Последний раз его поражали 24 августа. – Ред.) и все другие российские точки выхода на мировой рынок", – рассказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас дроны СБУ способны действовать на расстоянии более чем 1000 километров и отметил работу относительно ударов по России Сил специальных операций, Сил беспилотных систем, Службы внешней разведки и Главного управления разведки.

"Наиболее эффективные санкции – санкции, которые действуют быстрее всего, – это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах. Существенно ограничили российскую нефтяную отрасль, и это существенно ограничивает войну", – пояснил президент.

Глава государства добавил, что война РФ против Украины – это "фактически функция" нефти, газа и других энергоресурсов страны-агрессора.