Зеленський анонсував нові удари по інфраструктурі вивозу російської нафти

Удари по НПЗ, терміналах та нафтобазах є "найбільш ефективними санкціями", зауважив керівник України

Володимир Зеленський (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Президент Володимир Зеленський анонсував нові удари України по об'єктах, якими Росія експортує нафту. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.

"Дякую спецпризначенцям Служби безпеки України, які днями дуже якісно відпрацювали по Приморську. Найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі. Є суттєві пошкодження, все перевірено. І це відчутно для ворога. Наші спецпризначенці тримають у полі зору також порт Усть-Луга (Востаннє його вражали 24 серпня. – Ред.) та всі інші російські точки виходу на світовий ринок", – розповів Зеленський.

Він зазначив, що наразі дрони СБУ здатні діяти на відстані більш ніж 1000 кілометрів й відзначив роботу з ударів по Росії Сил спеціальних операцій, Сил безпілотних систем, Служби зовнішньої розвідки та Головного управління розвідки.

"Найбільш ефективні санкції – санкції, які діють найшвидше, – це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах. Суттєво обмежили російську нафтову галузь, і це суттєво обмежує війну", – пояснив президент.

Глава держави додав, що війна РФ проти України – це "фактично функція" нафти, газу та інших енергоресурсів країни-агресора.