Зеленський анонсував нові удари по інфраструктурі вивозу російської нафти
Президент Володимир Зеленський анонсував нові удари України по об'єктах, якими Росія експортує нафту. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.
"Дякую спецпризначенцям Служби безпеки України, які днями дуже якісно відпрацювали по Приморську. Найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі. Є суттєві пошкодження, все перевірено. І це відчутно для ворога. Наші спецпризначенці тримають у полі зору також порт Усть-Луга (Востаннє його вражали 24 серпня. – Ред.) та всі інші російські точки виходу на світовий ринок", – розповів Зеленський.
Він зазначив, що наразі дрони СБУ здатні діяти на відстані більш ніж 1000 кілометрів й відзначив роботу з ударів по Росії Сил спеціальних операцій, Сил безпілотних систем, Служби зовнішньої розвідки та Головного управління розвідки.
"Найбільш ефективні санкції – санкції, які діють найшвидше, – це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах. Суттєво обмежили російську нафтову галузь, і це суттєво обмежує війну", – пояснив президент.
Глава держави додав, що війна РФ проти України – це "фактично функція" нафти, газу та інших енергоресурсів країни-агресора.
- 12 вересня дрони СБУ уразили найбільший російський нафтоналивний порт Приморськ у Балтійському морі.
- Наступного дня безпілотники ГУР атакували нафтопереробний завод "Башнєфть-Новойл" в Уфі.
- У ніч на 14 вересня підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спецоперацій у взаємодії з іншими частинами Сил оборони завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу в Ленінградській області – одному з найбільших у Росії.
Коментарі (0)