Генштаб підтвердив ураження Ленінградського НПЗ. Це один з найбільших заводів Росії

Кірішський НПЗ є одним з найбільших нафтопереробних заводів в Росії, повідомили в Генштабі

Кірішський НПЗ (Ілюстративне фото: пропагандистські медіа)

У ніч на 14 вересня підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу у Ленінградській області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що на заводі було зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.

Генштаб уточнює, що Кірішський НПЗ – один з найбільших нафтопереробних заводів в Росії. Цей об’єкт виробляє близько 80 найменувань нафтопродуктів, зокрема автомобільні бензини, дизель, авіаційне пальне тощо, й залучений для забезпечення потреб збройних сил РФ.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко раніше заявляв, що у Кірішському районі нібито збили три дрони.

Він також писав, що займання на території нафтопереробного заводу "КІНЕФ", що сталося через падіння уламків безпілотника, було нібито ліквідовано.

Водночас проукраїнський Telegram-канал Supernova+ публікував фото та відео пожежі, яка виникла на НПЗ.