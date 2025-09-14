Генштаб підтвердив ураження Ленінградського НПЗ. Це один з найбільших заводів Росії
У ніч на 14 вересня підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу у Ленінградській області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що на заводі було зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.
Генштаб уточнює, що Кірішський НПЗ – один з найбільших нафтопереробних заводів в Росії. Цей об’єкт виробляє близько 80 найменувань нафтопродуктів, зокрема автомобільні бензини, дизель, авіаційне пальне тощо, й залучений для забезпечення потреб збройних сил РФ.
Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко раніше заявляв, що у Кірішському районі нібито збили три дрони.
Він також писав, що займання на території нафтопереробного заводу "КІНЕФ", що сталося через падіння уламків безпілотника, було нібито ліквідовано.
Водночас проукраїнський Telegram-канал Supernova+ публікував фото та відео пожежі, яка виникла на НПЗ.
- 5 вересня Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ, а також складу боєприпасів і БпЛА росіян у районі Луганська й позиції ЗРК С-400 "Тріумф" під Калугою.
- 12 вересня дрони СБУ уразили найбільший російський нафтоналивний порт "Приморськ" у Балтійському морі.
- 13 вересня дрони ГУР атакували нафтопереробний завод "Башнєфть-Новойл" в Уфі.
