Дрони залетіли до Ленінградської області. Росіяни скаржаться на атаку НПЗ – відео
У ніч на 14 вересня безпілотники атакували Ленінградську область Росії. Під ударом міг опинитися нафтопереробний завод, повідомляють пропагандистські медіа й місцевий губернатор Олександр Дрозденко.
За словами губернатора, у Киришському районі нібито збили три дрони. Він також заявив, що займання на території нафтопереробного заводу "КІНЕФ", що сталося через падіння уламків безпілотника, було нібито ліквідовано.
Водночас проукраїнський Telegram-канал Supernova+ повідомляє, що на заводі палає пожежа внаслідок дронів, публікуючи фото та відео з місця події.
Пропагандистські медіа пишуть, що Киришський НПЗ входить в 10 найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність понад 20 млн тонн нафти на рік.
- 5 вересня Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ, а також складу боєприпасів і БпЛА росіян у районі Луганська й позиції ЗРК С-400 "Тріумф" під Калугою.
- 12 вересня дрони СБУ уразили найбільший російський нафтоналивний порт "Приморськ" у Балтійському морі.
- 13 вересня дрони ГУР атакували нафтопереробний завод "Башнєфть-Новойл" в Уфі.
Коментарі (0)