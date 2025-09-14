Дрони залетіли до Ленінградської області. Росіяни скаржаться на атаку НПЗ – відео

Завод "КІНЕФ" У Ленінградській області (Фото: пропагандистські

У ніч на 14 вересня безпілотники атакували Ленінградську область Росії. Під ударом міг опинитися нафтопереробний завод, повідомляють пропагандистські медіа й місцевий губернатор Олександр Дрозденко.

За словами губернатора, у Киришському районі нібито збили три дрони. Він також заявив, що займання на території нафтопереробного заводу "КІНЕФ", що сталося через падіння уламків безпілотника, було нібито ліквідовано.

Водночас проукраїнський Telegram-канал Supernova+ повідомляє, що на заводі палає пожежа внаслідок дронів, публікуючи фото та відео з місця події.

Пропагандистські медіа пишуть, що Киришський НПЗ входить в 10 найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність понад 20 млн тонн нафти на рік.