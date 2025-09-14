Дроны залетели в Ленинградскую область. Россияне жалуются на атаку НПЗ – видео
В ночь на 14 сентября беспилотники атаковали Ленинградскую область России. Под ударом мог оказаться нефтеперерабатывающий завод, сообщают пропагандистские медиа и местный губернатор Александр Дрозденко.
По словам губернатора, в Киришском районе якобы сбили три дрона. Он также заявил, что возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода "КИНЕФ", произошедшее из-за падения обломков беспилотника, было якобы ликвидировано.
В то же время проукраинский Telegram-канал Supernova+ сообщает, что на заводе пылает пожар из-за дронов, публикуя фото и видео с места происшествия.
Пропагандистские медиа пишут, что Киришский НПЗ входит в топ-10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность более 20 млн тонн нефти в год.
- 5 сентября Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ, а также склада боеприпасов и БпЛА россиян в районе Луганска и позиции ЗРК С-400 "Триумф" под Калугой.
- 12 сентября дроны СБУ поразили крупнейший российский нефтеналивной порт "Приморск" в Балтийском море.
- 13 сентября дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл" в Уфе.
