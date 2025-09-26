Сирський: Продовжуємо нарощувати та масштабувати підрозділи, що здійснюють DeepStrike

Менш ніж за два місяці уражено 85 важливих об'єктів на території Росії, заявив головком ЗСУ

Олександр Сирський (Фото: Facebook-акаунт головкома)

У Силах оборони продовжують нарощувати та масштабувати підрозділи, які завдають ударів вглиб Росії. Про це на зустрічі з журналістами повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, передає кореспондентка LIGA.net.

За його словами, DeepStrike – це сильна сторона ЗСУ, ефективна програма, яка вже довела свою результативність.

"Це – частини Сил безпілотних систем, що здійснюють дальнє вогневе ураження", – уточнив головком.

Він зазначив, що менш ніж за два місяці уражено 85 важливих об'єктів на території Росії. Зокрема, 33 – воєнні цілі: бази, склади, арсенали, аеродроми, авіація на стоянках. Ще 52 – це об'єкти воєнно-промислового комплексу: підприємства, що виготовляють зброю, боєприпаси, бойові частини, двигуни, ракетне паливо, дрони.

"Ми продовжуємо вдосконалювати цю структуру. Ефективність DeepStrike підтверджено не лише нами, а й високо оцінено нашими партнерами", – акцентував Сирський.

Головком наголосив, що результатом українських ударів стала паливна криза в Росії. Це безпосередньо впливає на логістику та забезпечення армії держави-агресора. Можливості ВПК росіян істотно знижено – і це видно на полі бою.

"Це змусило російський флот ховатися на базі в Новоросійську і виходити лише на короткий термін – для ракетних ударів, – і далі знову повертається до укриттів. Це також змусило противника відтягнути тактичну авіацію на значні відстані від лінії фронту. Тому ми продовжуємо нарощувати та масштабувати підрозділи, що здійснюють DeepStrike", – сказав Сирський.

Він додав, що паралельно вдосконалюється система їх застосування та командна вертикаль для досягнення максимальної ефективності.