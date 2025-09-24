Генштба підтвердив ураження "Газпром Нефтехім-Салават" у Башкортостані та інших локацій

Ілюстративне фото: ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтопереробного підприємства "Газпром Нефтехім-Салават" у Башкортостані та ряду інших об'єктів на території Росії у ніч на 24 вересня.

За словами командування, удар по Башкортостану було здійснено для зниження наступальних спроможностей армії РФ та ускладнення постачання пального підрозділам окупантів.

Попередньо, уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, а на заводі триває пожежа.

"Це підприємство переробляло до 10 млн тонн нафти на рік та є ключовим виробником рідкого ракетного пального в Росії", - зауважили в Генштабі.

Новина доповнюється...