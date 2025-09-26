Россию атаковали беспилотники: горел Афипский нефтезавод – видео

В Краснодарском крае неоднократно атакованный Афипский НПЗ снова оказался под ударом дронов

Афипский НПЗ (Фото: wikipedia.org)

В ночь на 26 сентября беспилотники атаковали российский Афипский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Традиционно россияне признают лишь "обломки" – якобы они упали на одну из установок, из-за чего началось возгорание на площади 30 кв. м, и огонь уже якобы потушен.

Также "фрагменты" беспилотника упали на одной из улиц в Темрюкском районе, сообщает оперштаб.

Минобороны России насчитало 55 якобы сбитых или подавленных украинских дронов. Три из них – над Краснодарским краем.

Основная часть – над Азовским морем (20), Ростовской областью (14) и временно оккупированным Крымом (14).

Фото: пропагандистский Telegram-канал ASTRA