Россию атаковали беспилотники: горел Афипский нефтезавод – видео
В ночь на 26 сентября беспилотники атаковали российский Афипский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Традиционно россияне признают лишь "обломки" – якобы они упали на одну из установок, из-за чего началось возгорание на площади 30 кв. м, и огонь уже якобы потушен.
Также "фрагменты" беспилотника упали на одной из улиц в Темрюкском районе, сообщает оперштаб.
Минобороны России насчитало 55 якобы сбитых или подавленных украинских дронов. Три из них – над Краснодарским краем.
Основная часть – над Азовским морем (20), Ростовской областью (14) и временно оккупированным Крымом (14).
- Афипский НПЗ, который производит топливо для армии РФ, уже неоднократно атаковали украинские дроны. В октябре 2023-го по нему ударили два беспилотника СБУ.
- Также атака на НПЗ была в июне 2024-го и в конце августа 2025-го.
