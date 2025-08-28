Генштаб подтвердил удары Сил обороны по НПЗ, складам боеприпасов и логистике оккупантов

Украинские военные (Фото: ТрО ВСУ)

В ночь на 28 августа Силы обороны нанесли удары по ряду важных объектов государства-агрессора, в частности нефтеперерабатывающих заводах и складах боеприпасов. О поражении сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Этот нефтеперерабатывающий завод, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизельное топливо. Завод участвует в обеспечении армии захватчиков. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн. тонн нефти в год. Зафиксирован масштабный пожар на территории объекта.

Также подразделения СБС и Сил специальных операций ВСУ поразили Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Предприятие выпускает бензины, дизельное горючее, мазуты, растворители, всего – более 30 видов нефтепродуктов. Мощность переработки – 7 млн тонн нефти в год. Зафиксированы взрывы и пожар на территории завода.

О поражениях обоих предприятий ранее писал командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр). По его данным, эти заводы составляют 4,7% российских мощностей. Всего за две недели августа оккупанты потеряли 21% мощностей, уточнил он.

Новость дополняется...