Росію атакували безпілотники: горів Афіпський нафтозавод – відео

У Краснодарському краї неодноразово атакований Афіпський НПЗ знову опинився під ударом дронів

Афіпський НПЗ (Фото: wikipedia.org)

У ніч проти 26 вересня безпілотники атакували російський Афіпський нафтопереробний завод. Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю.

Традиційно росіяни визнають лише "уламки" – нібито вони впали на одну з установок, через що почалося загоряння на площі 30 кв. м, і вогонь уже нібито загасили.

Також "фрагменти" безпілотника впали на одній із вулиць у Темрюцькому районі, повідомляє оперштаб.

Міноборони Росії нарахувало 55 нібито збитих або подавлених українських дронів. Три з них – над Краснодарським краєм.

Основна частина – над Азовським морем (20), Ростовською областю (14) і тимчасово окупованим Кримом (14).

Фото: пропагандистський Telegram-канал ASTRA