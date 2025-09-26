Росію атакували безпілотники: горів Афіпський нафтозавод – відео
У ніч проти 26 вересня безпілотники атакували російський Афіпський нафтопереробний завод. Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю.
Традиційно росіяни визнають лише "уламки" – нібито вони впали на одну з установок, через що почалося загоряння на площі 30 кв. м, і вогонь уже нібито загасили.
Також "фрагменти" безпілотника впали на одній із вулиць у Темрюцькому районі, повідомляє оперштаб.
Міноборони Росії нарахувало 55 нібито збитих або подавлених українських дронів. Три з них – над Краснодарським краєм.
Основна частина – над Азовським морем (20), Ростовською областю (14) і тимчасово окупованим Кримом (14).
- Афіпський НПЗ, який виробляє паливо для армії РФ, уже неодноразово був атакований українськими дронами. У жовтні 2023-го по ньому вдарили два безпілотники СБУ.
- Також атака на НПЗ була в червні 2024-го і наприкінці серпня 2025-го.
Коментарі (0)