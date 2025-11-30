Казахстан висловив протест Києву через удар по нафтовому терміналу у РФ: просять не допускати такого
Міністерство закордонних справ Казахстану 30 листопада висловило протест через атаку на критичну інфраструктуру міжнародного Каспійського трубопровідного консорціуму в акваторії морського порту Новоросійська.
"Розглядаємо подію як дію, що завдає шкоди двостороннім відносинам Республіки Казахстан і України, й очікуємо від української сторони вжиття дієвих заходів щодо недопущення подібних інцидентів у майбутньому", – йдеться в заяві.
Офіційний представник іноземного МЗС Айбек Смадіяров заявив, що це вже третій цілеспрямований "акт агресії" проти нібито суто цивільного об'єкта.
Казахстан назвав себе відповідальним учасником глобального енергетичного ринку, що виступає за збереження стійкості й безперебійності постачання енергоносіїв.
"Наголошуємо, що КТК відіграє значущу роль у підтримці стабільності світової енергетичної системи", – сказали в МЗС.
29 листопада Каспійський трубопровідний консорціум заявив про припинення роботи й втрату одного з причалів після атаки дронів. Термінал перевалює понад 1% світової нафти.
- 18 листопада повідомлялося, що вже п'ятий російський НПЗ зупинився після атаки дронів з початку листопада.
- У ніч на 29 листопада в Краснодарському краї Росії під удар безпілотників потрапив ще один нафтовий об'єкт – Афіпський НПЗ. У Генштабі пізніше підтвердили удар.
