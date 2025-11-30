Казахстан висловив протест Києву через удар по нафтовому терміналу у РФ: просять не допускати такого

У Казахстані заявили, що виступають за збереження стійкості й безперебійності постачання енергоносіїв

Каспійський трубопровідний консорціум (Фото: gov.kz)

Міністерство закордонних справ Казахстану 30 листопада висловило протест через атаку на критичну інфраструктуру міжнародного Каспійського трубопровідного консорціуму в акваторії морського порту Новоросійська.

"Розглядаємо подію як дію, що завдає шкоди двостороннім відносинам Республіки Казахстан і України, й очікуємо від української сторони вжиття дієвих заходів щодо недопущення подібних інцидентів у майбутньому", – йдеться в заяві.

Офіційний представник іноземного МЗС Айбек Смадіяров заявив, що це вже третій цілеспрямований "акт агресії" проти нібито суто цивільного об'єкта.

Казахстан назвав себе відповідальним учасником глобального енергетичного ринку, що виступає за збереження стійкості й безперебійності постачання енергоносіїв.

"Наголошуємо, що КТК відіграє значущу роль у підтримці стабільності світової енергетичної системи", – сказали в МЗС.

29 листопада Каспійський трубопровідний консорціум заявив про припинення роботи й втрату одного з причалів після атаки дронів. Термінал перевалює понад 1% світової нафти.

Довідка. КТК – це міжнародна нафтотранспортна компанія за участю компаній Росії, Казахстану й іноземних видобувних компаній. Була заснована у 1992 році для будівництва й експлуатації Каспійського магістрального нафтопроводу довжиною понад 1500 км. У нафтопровід надходить нафта переважно з родовищ західного Казахстану.