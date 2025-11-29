Сили оборони уразили Афіпський НПЗ та авіаремонтний завод у Таганрозі
Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження Афіпського нафтопереробного заводу та інших підприємств держави-агресорки.
У ніч проти 29 листопада Сили оборони завдали успішних ударів по декількох важливих об’єктах РФ.
У Таганрозі Ростовської області били по потужностях авіаремонтного заводу імені Берієва, де проводиться модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50.
За попередньою інформацією, виникла пожежа в цеху з ремонту літаків Ту-95. Результати уточнюються.
Також Сили оборони України вчергове уразили Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, який залучений у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи в районі об’єкта з подальшою пожежею.
Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили, що брали участь в ураженні НПЗ, розташованому на відстані близько 380 км від лінії фронту. Цей нафтозавод є одним з найбільших на півдні Росії.
Його проєктна потужність становить 6,25 млн тонн нафти на рік (близько 2,1% від загального показника по РФ). Основна продукція заводу – бензини, дизель та авіагас.
Окупанти скаржилися на атаку БпЛА в Краснодарському краї. Згодом у регіональному Оперштабі підтвердили пожежу на Афіпському НПЗ.
Крім цього, підтверджено знищення вертикального резервуара РВ-5000 в результаті влучань 25 листопада 2025 року по інфраструктурі морського нафтового термінала порту "Туапсе" в Краснодарському краї РФ.
- У ніч проти 25 листопада сотні безпілотників атакували Росію, зокрема під ударом були Таганрог і Краснодарський край.
- Згодом Генштаб підтвердив удари по РФ: Україна застосувала зброю власного виробництва – "Нептуни" і "Барси". В результаті атаки на авіаремонтний завод у Таганрозі, ймовірно, уражено А-60. Це експериментальний російський літак – повітряна лабораторія з лазерною зброєю.
