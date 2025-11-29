Сили оборони уразили Афіпський НПЗ та авіаремонтний завод у Таганрозі

Унаслідок українського удару, за попередніми даними, виникла пожежа в цеху з ремонту літаків Ту-95

Афіпський НПЗ (Фото: ресурс окупантів)

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження Афіпського нафтопереробного заводу та інших підприємств держави-агресорки.

У ніч проти 29 листопада Сили оборони завдали успішних ударів по декількох важливих об’єктах РФ.

У Таганрозі Ростовської області били по потужностях авіаремонтного заводу імені Берієва, де проводиться модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50.

За попередньою інформацією, виникла пожежа в цеху з ремонту літаків Ту-95. Результати уточнюються.

Також Сили оборони України вчергове уразили Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, який залучений у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи в районі об’єкта з подальшою пожежею.

Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили, що брали участь в ураженні НПЗ, розташованому на відстані близько 380 км від лінії фронту. Цей нафтозавод є одним з найбільших на півдні Росії.

Його проєктна потужність становить 6,25 млн тонн нафти на рік (близько 2,1% від загального показника по РФ). Основна продукція заводу – бензини, дизель та авіагас.

Окупанти скаржилися на атаку БпЛА в Краснодарському краї. Згодом у регіональному Оперштабі підтвердили пожежу на Афіпському НПЗ.

Крім цього, підтверджено знищення вертикального резервуара РВ-5000 в результаті влучань 25 листопада 2025 року по інфраструктурі морського нафтового термінала порту "Туапсе" в Краснодарському краї РФ.