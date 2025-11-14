Reuters: Українська атака на порт РФ у Новоросійську зупинила 2% світових постачань нафти

У порту "Новоросійськ" пошкоджено два нафтоналивні причали і постраждав нафтовий танкер Arlan

Порт "Новоросійськ" (Фото: ресурси росіян)

Російський чорноморський порт "Новоросійськ" призупинив експорт нафти, через що світові постачання впали на 2%. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваних співрозмовників у галузі.

Порт тимчасово припинив постачати нафту в обсязі 2,2 млн барелів на добу, а світові ціни на нафту після цього зросли більш ніж на 2% через побоювання наслідків атаки.

Зазначається, що українська атака 14 листопада стала "однією з найбільших" на нафтоекспортну інфраструктуру Росії за останні місяці.

За словами співрозмовників, російська трубопровідна нафтова монополія "Транснєфть" також була змушена призупинити постачання в порт "Новоросійськ", а Каспійський трубопровідний консорціум зупиняв відвантаження нафти на кілька годин, поки тривала повітряна небезпека. Він експортує нафту з Казахстану через сусідній термінал Південна Озеріївка (за 15 км від Новоросійська).

Співрозмовники зазначили, що новоросійський термінал "Шесхаріс" у жовтні відвантажив 3,22 млн тонн нафти, що відповідає 761 000 барелів на добу. За перші 10 місяців 2025 року цей показник становив 24,716 млн тонн.

За даними трьох співрозмовників із галузі, українська атака торкнулася двох нафтоналивних причалів у порту "Новоросійськ": 1 і А1. Вони приймають анкери дедвейтом 40 000 і 140 000 тонн відповідно. Ще двоє співрозмовників повідомили, що також постраждав нафтовий танкер Arlan, що ходив під прапором Сьєрра-Леоне.