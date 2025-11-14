ЗСУ ракетами "Нептун" уразили пункт базування кораблів РФ "Новоросійськ" та інші об'єкти

На території порту також був уражений нафтовий термінал, сховище боєприпасів і пускова установка С-400

Атака по Росії (Фото: Генштаб ЗСУ)

Сили оборони у ніч проти 14 листопада уразили низку об'єктів на території Росії, зокрема пункт базування кораблів і нафтопереробний завод. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

Йдеться про пункт "Новоросійськ" у Краснодарському краї Росії. Його атакували українським озброєнням, зокрема ракетами "Нептун" та ударними дронами різних типів.

За даними військових, зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту, нафтового термінала "Шесхаріс", пускової установки зі складу ЗРК С400 і сховища ракет з подальшою детонацією та пожежею. Ступінь завданих збитків уточнюється.

"Термінал "Шесхаріс" – один з найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти та нафтопродуктів на півдні РФ. Залучений до забезпечення угруповань збройних сил держави-агресора, які ведуть бойові дії в Україні", – зазначили у Генштабі.

Окрім цього, підтверджено ураження Силами безпілотних систем нафтопереробного заводу "Саратовський" у Саратовській області. На території об’єкта зафіксовано вибухи з подальшим горінням. Удар на відстані близько 600 км від українського кордону завдали бійці 1-го окремого центру СБС у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.

Також було ураження по інфраструктурі підприємства зберігання пально-мастильних матеріалів "Комбінат Крістал" у районі Енгельса Саратовської області Росії. За даними Генштабу, зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшим горінням на території об’єкта.