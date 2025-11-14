ВСУ "Нептунами" ударили по пункту базирования кораблей РФ "Новороссийск" и другим объектам

На территории порта также был поражен нефтяной терминал, хранилище боеприпасов и пусковая установка С-400

Атака по России (Фото: Генштаб ВСУ)

Силы обороны в ночь на 14 ноября поразили ряд объектов на территории России, в частности пункт базирования кораблей и нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Речь идет о пункте "Новороссийск" в Краснодарском крае России. Его атаковали украинским вооружением, в частности ракетами "Нептун" и ударными дронами различных типов.

По данным военных, зафиксировано поражение ценной инфраструктуры порта, нефтяного терминала "Шесхарис", пусковой установки из состава ЗРК С400 и хранилища ракет с последующей детонацией и пожаром. Степень нанесенного ущерба уточняется.

"Терминал "Шесхарис" – один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Привлечен к обеспечению группировок вооруженных сил государства-агрессора, которые ведут боевые действия в Украине", – отметили в Генштабе.

Кроме этого подтверждено поражение Силами беспилотных систем нефтеперерабатывающего завода "Саратовский" в Саратовской области. На территории объекта зафиксированы взрывы с последующим горением. Удар на расстоянии около 600 км от украинской границы нанесли бойцы 1-го отдельного центра СБС во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Также было попадание по инфраструктуре предприятия хранения горюче-смазочных материалов "Комбинат Кристалл" в районе Энгельса Саратовской области России. По данным Генштаба, зафиксированы взрывы в районе цели с последующим горением на территории объекта.