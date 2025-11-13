Силы обороны ударили по десяткам объектов россиян ракетами "Фламинго" и другими – Генштаб

Среди пораженных целей: нефтяной терминал и склад хранения дронов в Крыму, российская ПВО, нефтебаза и другие

Запуски по России (скриншот видео)

Украина поразила несколько десятков важных объектов в России и на временно оккупированных территориях в ночь на 13 ноября собственным оружием. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

По данным военных, удары наносились дронами и ракетами различных типов, в частности средствами дальнего поражения отечественного производства "Фламинго", "Барс" и "Лютый".

Во временно оккупированном Крыму есть попадания по предприятию хранения нефтепродуктов "Морской нефтяной терминал", стоянке вертолетов и местах хранения и подготовки дронов на аэродроме "Кировское", а также по радиолокационной станции противовоздушной обороны в районе Евпатории.

Терминал в Феодосии был повторно атакован за последние трое суток силами 1-го отдельного Центра Сил беспилотных систем (трансформированный 14 полк), сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр). Они же ударили и по базе хранения дронов "Орион" в Кировском в Крыму.

На территории временно оккупированной территории Запорожской области удалось поразить нефтебазу в районе Бердянска и передовые пункты управления 5-й общевойсковой армии и 127 мотострелковой дивизии российских оккупантов.

Также поражались объекты на территории самой России, сейчас степень нанесенного ущерба уточняется.