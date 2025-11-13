В России дроны атаковали город Орел

Город Орел (иллюстративное фото: российские СМИ)

В ночь на 13 ноября российские беспилотники атаковали город Орел, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. В местных пабликах публиковались сообщения о взрывах и пожаре.

Из-за атак "вражеских дронов" в городе дважды за ночь объявлялась тревога. В результате работы местной ПВО в воздухе якобы уничтожено "несколько объектов".

Часть обломков упала на территорию жилого сектора. Были повреждены несколько автомобилей, остекление балконов жилых домов и частных домовладений. Губернатор добавил, что "информации о пострадавших нет".

В Министерстве обороны РФ сообщили, что в России якобы были перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Шесть БпЛА были сбиты над территорией Орловской области.

Местные жители сообщали о серии взрывов и пожаре. В сети появились видео с места происшествия, на которых видны вспышки над городом.