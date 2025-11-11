Саратов и Энгельс в России атаковали дроны. В районе нефтезавода замечен пожар – видео

По российским городам Энгельс и Саратов в ночь на 11 ноября били беспилотники. Сообщают о возгорании в районе НПЗ

Взрывы в Саратове (скриншот видео)

В ночь на 11 ноября в российских городах Саратов и Энгельс прогремела серия взрывов. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Он заявил, что в результате атаки беспилотников есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. На месте работают все экстренные службы.

Как пишет российский пропагандистский Telegram-канал SHOT, местные жители сообщали о работе систем противовоздушной обороны и ярких вспышках в небе, сопровождавшихся громкими звуками.

Очевидцы рассказали, что взрывы были слышны после 01:00, а над юго-западной частью Саратова появились несколько огненных вспышек. В городе раздавались сирены, через громкоговорители жителям советовали находиться подальше от окон и укрыться в безопасном месте.

В районе Саратовского нефтеперерабатывающего завода после атаки БПЛА наблюдался пожар, сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Саратовский НПЗ подгорел после атаки БПЛА", – написал он.

Росавиация временно ввела ограничения в работе аэропорта Саратова, впоследствии их сняли.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что этой ночью над государством-агрессором якобы было замечено 37 украинских дронов. В частности, над Саратовской областью – восемь.

Саратов и Энгельс – одни из ключевых промышленных и военных городов России. В Энгельсе расположена стратегическая авиабаза, которая неоднократно становилась объектом атак беспилотников в течение последнего года.