Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и логистику россиян в Луганской области – Генштаб

Украина поразила НПЗ в Саратове, склады россиян в Луганской области и железнодорожную инфраструктуру в Ростовской области

Саратовский НПЗ (Фото: ресурсы оккупантов)

Силы обороны в ночь на 3 ноября поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России и логистические объекты врага во временно оккупированной Луганской области. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

По объекту отработали операторы дронов первого отдельного центра Сил беспилотных систем (трансформированный 14 полк СБС). Также они атаковали ТПС "Сергеевка" обеспечения железнодорожной инфраструктуры Миллерово-Марьяны в Ростовской области. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

По данным Генштаба, зафиксировано попадание в НПЗ в Саратове в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6. Это предприятие является одним из старейших нефтеперерабатывающих заводов врага и приобщено к обеспечению потребностей его армии.

По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составлял 4,8 млн тонн.

Кроме этого были атакованы логистические объекты россиян во временно оккупированной Луганской области, в частности: склад материально-технических средств в Роскошном и подвижной склад горюче-смазочных материалов в Должанске.

"Силы обороны последовательно реализуют комплекс мероприятий по поражению критических элементов военно-промышленной базы государства-террориста с целью лишить его возможностей продолжать агрессию", – отметили в Генштабе.