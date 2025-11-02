СБУ поразили российский порт в Туапсе и подожгли танкер – источник

В Туапсе зафиксированы пять попаданий дронов, повреждены минимум четыре нефтеналивных стендера

Пожар в Туапси (Фото: скриншот видео россиян)

Дроны Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны ночью 2 ноября атаковали нефтетерминал в Туапсе Краснодарского края. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в СБУ.

Бойцы центра спецопераций "Альфа" СБУ вместе с другими военными подожгли танкер и поразили погрузочную инфраструктуру российского порта.

В целом зафиксировано пять попаданий беспилотников. Как отметил собеседник, в результате атаки выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих загрузку и разгрузку танкеров. Повреждены также портовые здания.

В порту Туапсе расположены нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит компании "Роснефть".

"Служба безопасности продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ, которая дает врагу ресурсы для агрессии против Украины. Пока война продолжается, "хлопок" на российских НПЗ и дальше будет ярко гореть", – сообщил информированный собеседник в СБУ.