СБУ поразили российский порт в Туапсе и подожгли танкер – источник
Дроны Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны ночью 2 ноября атаковали нефтетерминал в Туапсе Краснодарского края. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в СБУ.
Бойцы центра спецопераций "Альфа" СБУ вместе с другими военными подожгли танкер и поразили погрузочную инфраструктуру российского порта.
В целом зафиксировано пять попаданий беспилотников. Как отметил собеседник, в результате атаки выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих загрузку и разгрузку танкеров. Повреждены также портовые здания.
В порту Туапсе расположены нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит компании "Роснефть".
"Служба безопасности продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ, которая дает врагу ресурсы для агрессии против Украины. Пока война продолжается, "хлопок" на российских НПЗ и дальше будет ярко гореть", – сообщил информированный собеседник в СБУ.
- Россию ночью 2 ноября атаковали дроны. В частности, в Туапсе были поражены танкер и нефтеналивной терминал.
- Впоследствии командующий СБС Мадьяр сообщил, что дронари поразили пять электроподстанций общей мощностью более 5000 МВА на территории России.
- Также СБУ сообщила, что ночью била по российским складам и базам на временно оккупированных территориях.
Комментарии (0)