Россию ночью атаковали дроны. В Туапсе поражены танкер и нефтеналивной терминал – видео

В некоторых городах России в ночь на 2 ноября пожаловались на взрывы из-за атаки неизвестных дронов

Пожар в Туапсе (Фото: ресурсы оккупантов)

В ночь на 2 ноября в России пожаловались на атаку дронов в ряде регионов: Курской области, городе Орел, а также в Краснодарском крае. В Туапсе, по информации местной власти, поврежден танкер и нефтеналивной терминал.

По информации оперштаба Краснодарского края, в Туапсе якобы обломки дронов упали нефтеналивной танкер, на нем возник пожар. Однако экипаж судна был эвакуирован.

Также пострадала якобы палубная надстройка, инфраструктура терминала и ряд строений на территории. А в здании железнодорожного вокзала "повреждено остекление".

О пострадавших информации нет. На территории терминала речь может идти о минимум трех очагах возгорания.

Жители города Орел также пожаловались на атаку неизвестных дронов и взрывы. Под атакой могла быть местна теплоэлектростанция. Местная власть официально не прокомментировала ситуацию.

В Липецкой области, по информации губернатора Игоря Артамонова, был объявлен "красный уровень опасности угрозы БпЛА". По неподтвержденной информации, в городе Грязи была атакована электроподстанция.

Также Телеграм-каналы сообщали о взрывах в районе электроподстанций в городе Железногорск Курской области и города Алчевск во временно оккупированной Луганской области. Однако информация требует официального подтверждения.