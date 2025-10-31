ВСУ ударили "Нептунами" по Орловской ТЭЦ и подстанции "Новобрянская"

Ракета "Нептун" (Иллюстративное фото: Wikipedia)

Силы обороны нанесли ракетный удар по объектам оккупантов, которые обеспечивали энергоснабжением военные предприятия. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

Подразделения ВМС нанесли точный ракетный удар крылатыми ракетами "Нептун" по Орловской тепловой электростанции и электрической подстанции "Новобрянская" в Брянской области.

Оба объекта обеспечивали энергоснабжение военных предприятий государства-агрессора, поэтому вывод их из строя – серьезный удар по логистике оккупантов.

В ночь на 31 октября Россию атаковали беспилотники, в частности прилетало по Орлу, Ярославлю и Владимиру. Власти Орловской области сообщали о "падении обломков" БпЛА на территории ТЭЦ в областном центре, что привело к повреждению оборудования электроснабжения.

Проукраинский Telegram-канал Supernova+ писал, что Новобрянская попала под удар в ночь на 29 октября.

27 октября Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсудили расширение географии дальнобойных ударов по территории России.

В ночь на 29 октября ВСУ поразили Новоспасский и Марийский нефтеперерабатывающие заводы в Ульяновской области и республике Марий Эл РФ, которые участвуют в снабжении армии оккупантов.