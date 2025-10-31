Российские Орел, Ярославль и Владимир под атакой БпЛА: есть удары по ТЭЦ и пожары – видео

В Орле в результате дроновой атаки частично ограничивают тепло- и водоснабжение

Атака на Владимир (Фото: Telegram-канал Supernova+)

В ночь на 31 октября Россию атаковали беспилотники, в частности прилетало по Орлу, Ярославлю и Владимиру. Об этом сообщили представители местных властей и российские пропагандисты.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что "упали обломки" БпЛА на территории ТЭЦ в областном центре, что привело к повреждению оборудования электроснабжения.

Утром он написал, что продолжаются ремонтные работы на магистральном трубопроводе ТЭЦ, который пострадал в результате "падения" БпЛА. В связи с этим нужно ограничить теплоснабжение и горячее водоснабжение зданий в Советском, Железнодорожном и Северном районах города Орла.

Восстановительные работы будут продолжаться до ночи.

Российский Telegram-канал ASTRA утверждает, что один из ударов по ТЭЦ в Орле пришелся по открытому распределительному устройству, после чего у жителей города пропал свет.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев тоже написал о "падении обломков" во Френзенском районе областного центра.

Росавиация сообщила о закрытии аэропорта в Ярославле.

Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на читателей, сообщил о взрывах в районе нефтезавода "Славнефть-ЯНОС".

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил об атаке на инфраструктуру недалеко от города Владимир.

В то же время ASTRA геолоцировала видео и утверждает, что под атаку попала подстанция "Владимирская" – крупный энергетический объект региона. Там начались пожары.

Минобороны РФ насчитало 130 якобы сбитых и перехваченных дронов.