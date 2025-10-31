Російські Орел, Ярославль і Володимир під атакою дронів: є удари по ТЕЦ і пожежі – відео
У ніч проти 31 жовтня Росію атакували безпілотники, зокрема прилітало по Орлу, Ярославлю і Володимиру. Про це повідомили представники місцевої влади й російські пропагандисти.
Губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив, що "впали уламки" БпЛА на території ТЕЦ в обласному центрі, що призвело до пошкодження обладнання електропостачання.
Зранку він написав, що тривають ремонтні роботи на магістральному трубопроводі ТЕЦ, який постраждав внаслідок "падіння" БпЛА. У зв'язку з цим потрібно обмежити теплопостачання та гаряче водопостачання будівель у Радянському, Залізничному й Північному районах міста Орла.
Відновлювальні роботи триватимуть до ночі.
Російський Telegram-канал ASTRA стверджує, що один з ударів по ТЕЦ в Орлі був по відкритому розподільчому пристрою, після чого у мешканців міста зникло світло.
Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв теж написав про "падіння уламків" у Френзенському районі обласного центру.
Росавіація повідомила про закриття аеропорту у Ярославлі.
Telegram-канал ASTRA, посилаючись на читачів, повідомив про вибухи в районі нафтозаводу "Славнєфть‑ЯНОС".
Губернатор Володимирської області Олександр Авдеєв заявив про атаку на інфраструктуру недалеко від міста Володимир.
Водночас ASTRA геолокувала відео і стверджує, що під атаку потрапила підстанція "Володимирська" – великий енергетичний об'єкт регіону. Там почалися пожежі.
Міноборони РФ нарахувало 130 нібито збитих і перехоплених дронів.
- У ніч проти 29 жовтня ЗСУ уразили Новоспаський та Марійській нафтопереробні заводи в Ульяновській області та республіці Марій Ел РФ, які залучені у забезпеченні армії окупантів. Також було атаковано газопереробний завод у Будьоновську на півдні Росії.
