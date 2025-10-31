Російські Орел, Ярославль і Володимир під атакою дронів: є удари по ТЕЦ і пожежі – відео

В Орлі внаслідок дронової атаки частково обмежують тепло- і водопостачання

Атака на Володимир (Фото: Telegram-канал Supernova+)

У ніч проти 31 жовтня Росію атакували безпілотники, зокрема прилітало по Орлу, Ярославлю і Володимиру. Про це повідомили представники місцевої влади й російські пропагандисти.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив, що "впали уламки" БпЛА на території ТЕЦ в обласному центрі, що призвело до пошкодження обладнання електропостачання.

Зранку він написав, що тривають ремонтні роботи на магістральному трубопроводі ТЕЦ, який постраждав внаслідок "падіння" БпЛА. У зв'язку з цим потрібно обмежити теплопостачання та гаряче водопостачання будівель у Радянському, Залізничному й Північному районах міста Орла.

Відновлювальні роботи триватимуть до ночі.

Російський Telegram-канал ASTRA стверджує, що один з ударів по ТЕЦ в Орлі був по відкритому розподільчому пристрою, після чого у мешканців міста зникло світло.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв теж написав про "падіння уламків" у Френзенському районі обласного центру.

Росавіація повідомила про закриття аеропорту у Ярославлі.

Telegram-канал ASTRA, посилаючись на читачів, повідомив про вибухи в районі нафтозаводу "Славнєфть‑ЯНОС".

Губернатор Володимирської області Олександр Авдеєв заявив про атаку на інфраструктуру недалеко від міста Володимир.

Водночас ASTRA геолокувала відео і стверджує, що під атаку потрапила підстанція "Володимирська" – великий енергетичний об'єкт регіону. Там почалися пожежі.

Міноборони РФ нарахувало 130 нібито збитих і перехоплених дронів.