Україна уразила Новоспаський і Марійський НПЗ та Будьоновський газзавод у Росії – Генштаб
У ніч на 29 жовтня українські захисники уразили Новоспаський та Марійській нафтопереробні заводи в Ульяновській області та республіці Марій Ел РФ, які залучені у забезпеченні армії окупантів. Також було атаковано газопереробний завод у Будьоновську на півдні Росії, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
На території підприємств було зафіксовано вибухи та пожежі, зауважує командування.
"Цей [Новоспаський] нафтопереробний завод входить до складу холдингу "Промінвест". Головний напрямок діяльності – первинне перероблення вуглеводнів. Об’єм перероблення становить 600 тисяч тонн нафти на рік (0,2% загальної російської переробки). Завод виробляє бензин, дизпаливо та мазут. Забезпечує паливом внутрішнє споживання РФ, а також здійснює експорт нафтопродуктів", – зазначає ГШ.
Щодо Марійського НПЗ, військові зауважують, що це підприємство забезпечує внутрішні потреби Приволзького федерального округу (до нього належать 14 регіонів, зокрема Татарстан, Башкортостан, Оренбурзька та Самарська області, а заявлене РФ населення становить понад 28,4 млн. – Ред.).
"Проєктна потужність перероблення [Марійського НПЗ] – 1,3 млн тонн на рік, що становить 0,5% всього об'єму перероблення РФ. Має дві установки первинної переробки нафти та установку вакуумної переробки мазуту", – зазначають у дописі.
Військові уточнюють результати цих атак і ступінь завданих збитків.
Також Генштаб повідомив, що українські ударні безпілотники цієї ж ночі уразили Будьоновський газопереробний завод у Ставропольській області РФ.
"Зафіксовано влучання у виробничу установку ГПУ-1. Проєктна потужність перероблення цього ГПЗ – 2,2 млрд куб. м газу на рік. Забезпечує газом низку підприємств у регіоні та є джерелом сировини для нафтохімічної галузі", – зазначили у командуванні.
Виведення з ладу цих підприємств знижує можливість російської армії у веденні бойових дій, наголосили у ГШ.
Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що ці підприємства були уражені її підрозділами з далекобійних ударів (Deep Strike).
Відстань від Новоспаського НПЗ до російсько-українського кордону – понад 750 кілометрів по прямій, від Марійського НПЗ – майже 1000 км. Відстань від Будьоновського ГПЗ до лінії фронту – більш ніж 600 км.
- Співрозмовник LIGA.net в СБУ повідомив, що у ніч проти 29 жовтня безпілотники спецслужби вдарили по тимчасово окупованому Криму – уражено техніку та нафтобази загарбників.
