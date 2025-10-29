Україна уразила Новоспаський і Марійський НПЗ та Будьоновський газзавод у Росії – Генштаб

Ілюстративне фото: Depositphotos

У ніч на 29 жовтня українські захисники уразили Новоспаський та Марійській нафтопереробні заводи в Ульяновській області та республіці Марій Ел РФ, які залучені у забезпеченні армії окупантів. Також було атаковано газопереробний завод у Будьоновську на півдні Росії, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На території підприємств було зафіксовано вибухи та пожежі, зауважує командування.

"Цей [Новоспаський] нафтопереробний завод входить до складу холдингу "Промінвест". Головний напрямок діяльності – первинне перероблення вуглеводнів. Об’єм перероблення становить 600 тисяч тонн нафти на рік (0,2% загальної російської переробки). Завод виробляє бензин, дизпаливо та мазут. Забезпечує паливом внутрішнє споживання РФ, а також здійснює експорт нафтопродуктів", – зазначає ГШ.

Щодо Марійського НПЗ, військові зауважують, що це підприємство забезпечує внутрішні потреби Приволзького федерального округу (до нього належать 14 регіонів, зокрема Татарстан, Башкортостан, Оренбурзька та Самарська області, а заявлене РФ населення становить понад 28,4 млн. – Ред.).

"Проєктна потужність перероблення [Марійського НПЗ] – 1,3 млн тонн на рік, що становить 0,5% всього об'єму перероблення РФ. Має дві установки первинної переробки нафти та установку вакуумної переробки мазуту", – зазначають у дописі.

Військові уточнюють результати цих атак і ступінь завданих збитків.

Також Генштаб повідомив, що українські ударні безпілотники цієї ж ночі уразили Будьоновський газопереробний завод у Ставропольській області РФ.

"Зафіксовано влучання у виробничу установку ГПУ-1. Проєктна потужність перероблення цього ГПЗ – 2,2 млрд куб. м газу на рік. Забезпечує газом низку підприємств у регіоні та є джерелом сировини для нафтохімічної галузі", – зазначили у командуванні.

Виведення з ладу цих підприємств знижує можливість російської армії у веденні бойових дій, наголосили у ГШ.

Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що ці підприємства були уражені її підрозділами з далекобійних ударів (Deep Strike).

Відстань від Новоспаського НПЗ до російсько-українського кордону – понад 750 кілометрів по прямій, від Марійського НПЗ – майже 1000 км. Відстань від Будьоновського ГПЗ до лінії фронту – більш ніж 600 км.