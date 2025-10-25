Буданов: Мы почти исключили россиян из сектора экспорта бензина

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Дальнобойные украинские удары по российским предприятиям позволили практически исключить государство-агрессор из сектора экспорта бензина. Об этом в интервью итальянской газете Il Foglio сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Он пояснил, что украинские дальнобойные удары сосредоточены на двух направлениях. Первое – существенно парализовать добычу и переработку российской нефти, которые являются основным источником доходов российского бюджета. Вторая линия вмешательства – это нацеливание и удары по российской оборонной промышленности и компаниям, которые производят оружие и технику для оккупантов.

Буданов констатировал, что разница между украинскими и российскими атаками очевидна: "Мы не ведем целенаправленную войну против общества Российской Федерации".

Украинские удары уже дают результаты, что подтверждают данные о российском экспорте углеводородов и нефтепродуктов.

"Мы почти исключили их из сектора экспорта бензина", — сказал начальник ГУР, добавив, что этот успех обусловлен тем, что российская противовоздушная оборона сосредоточена вдоль границы, на оккупированных территориях, а также вблизи Москвы и Санкт-Петербурга.

"Если обойти систему, развернутую вдоль нашей границы, полеты наших беспилотников над Российской Федерацией всегда проходят без проблем", – подчеркнул Буданов.

По его данным, сейчас Россия пытается увеличить количество систем ПВО, но объемы слишком велики, чтобы защитить все.

По его словам, россияне пытаются компенсировать убытки, "экспортируя больше сырой нефти и сжиженного газа, чтобы сбалансировать доходы своего бюджета".

Что касается атак на российскую оборонную промышленность, то последствия есть, но они менее ощутимы, добавил Буданов.

"Эти последствия труднее расшифровать, потому что мы создаем проблемы для темпов российского военного производства", — резюмировал глава ГУР.