Reuters: Рязанский НПЗ экстренно остановил работу установки после атаки дронов

На четвертом по величине в России заводе после пожара остановила работу установка, которая перерабатывала большие объемы нефти

Рязанский НПЗ (Фото: ресурсы оккупантов)

Рязанский нефтеперерабатывающий завод остановил 23 октября установку первичной переработки нефти после атаки дронов. Об этом сообщили Reuters два анонимных собеседника в отрасли.

Это четвертый по величине НПЗ в России. Экстренно была остановлена перерабатывающая установка ЭЛУ-4 – на ней произошел пожар после атаки БпЛА. Ее мощность – 4 млн метрических тонн в год, или 80 000 баррелей в сутки. Это четверть от общей мощности завода.

По данным одного из собеседников, также были остановлены некоторые соседние установки, включая риформинг, установку гидроочистки вакуумного газойля и каталитического крекинга. Рязанский НПЗ продолжает перерабатывать нефть, но в меньших объемах, отметил он.

В 2024 году предприятие переработало 13,1 млн тонн сырой нефти, произведя 2,3 млн тонн бензина, 3,4 млн тонн дизельного топлива и 4,2 млн тонн мазута.

В компании "Таджикнефтегаз", которой принадлежит Рязанский НПЗ, не прокомментировали состояние предприятия после атаки.