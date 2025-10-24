Reuters: Рязанский НПЗ экстренно остановил работу установки после атаки дронов
Рязанский нефтеперерабатывающий завод остановил 23 октября установку первичной переработки нефти после атаки дронов. Об этом сообщили Reuters два анонимных собеседника в отрасли.
Это четвертый по величине НПЗ в России. Экстренно была остановлена перерабатывающая установка ЭЛУ-4 – на ней произошел пожар после атаки БпЛА. Ее мощность – 4 млн метрических тонн в год, или 80 000 баррелей в сутки. Это четверть от общей мощности завода.
По данным одного из собеседников, также были остановлены некоторые соседние установки, включая риформинг, установку гидроочистки вакуумного газойля и каталитического крекинга. Рязанский НПЗ продолжает перерабатывать нефть, но в меньших объемах, отметил он.
В 2024 году предприятие переработало 13,1 млн тонн сырой нефти, произведя 2,3 млн тонн бензина, 3,4 млн тонн дизельного топлива и 4,2 млн тонн мазута.
В компании "Таджикнефтегаз", которой принадлежит Рязанский НПЗ, не прокомментировали состояние предприятия после атаки.
- Рязанский НПЗ неоднократно попадал под удар Сил обороны. В частности, 5 сентября было попадание в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, ориентировочная мощность которой составляет 6 млн. тонн нефти в год.
- Также Украина била по Рязанскому НПЗ в январе и феврале.
- 23 октября Рязань снова атаковали беспилотники, взрывы были слышны в районе нефтезавода и аэродрома. Позже Генштаб ВСУ подтвердил атаку на Рязанский НПЗ и склад боеприпасов под Белгородом.
- В начале октября Reuters сообщало, что один из крупнейших российских НПЗ "Киришнефтеоргсинтез" остановил работу крупнейшей установки после атаки дронов.
