Reuters: Рязанський НПЗ екстрено зупинив роботу установки після атаки дронів
Рязанський нафтопереробний завод зупинив 23 жовтня установку первинного перероблення нафти після атаки дронів. Про це повідомили Reuters два анонімні співрозмовники в галузі.
Це четвертий за потужністю НПЗ у Росії. Екстрено було зупинено переробну установку ЕЛУ-4 – на ній сталася пожежа після атаки БпЛА. Її потужність – 4 млн метричних тонн на рік, або 80 000 барелів на добу. Це чверть від загальної потужності заводу.
За даними одного зі співрозмовників, також було зупинено деякі сусідні установки, зокрема риформінг, установку гідроочищення вакуумного газойлю й каталітичного крекінгу. Рязанський НПЗ продовжує переробляти нафту, але в менших обсягах, зазначив він.
У 2024 році підприємство переробило 13,1 млн тонн сирої нафти, виробивши 2,3 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного палива і 4,2 млн тонн мазуту.
У компанії "Таджикнафтогаз", якій належить Рязанський НПЗ, не прокоментували стан підприємства після атаки.
- Рязанський НПЗ неодноразово потрапляв під удар Сил оборони. Зокрема, 5 вересня було влучання в установку первинного перероблення нафти ЕЛОУ-АВТ-6, орієнтовна потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік.
- Також Україна била по Рязанському НПЗ у січні та лютому.
- 23 жовтня Рязань знову атакували безпілотники, вибухи було чути в районі нафтозаводу й аеродрому. Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив атаку на Рязанський НПЗ і склад боєприпасів під Бєлгородом.
- На початку жовтня Reuters повідомляло, що один із найбільших російських НПЗ "Кіришнафтооргсинтез" зупинив роботу найбільшої установки після атаки дронів.
