Reuters: Рязанський НПЗ екстрено зупинив роботу установки після атаки дронів

На четвертому за величиною в Росії заводі після пожежі зупинила роботу установка, яка переробляла великі обсяги нафти

Рязанський НПЗ (Фото: ресурси окупантів)

Рязанський нафтопереробний завод зупинив 23 жовтня установку первинного перероблення нафти після атаки дронів. Про це повідомили Reuters два анонімні співрозмовники в галузі.

Це четвертий за потужністю НПЗ у Росії. Екстрено було зупинено переробну установку ЕЛУ-4 – на ній сталася пожежа після атаки БпЛА. Її потужність – 4 млн метричних тонн на рік, або 80 000 барелів на добу. Це чверть від загальної потужності заводу.

За даними одного зі співрозмовників, також було зупинено деякі сусідні установки, зокрема риформінг, установку гідроочищення вакуумного газойлю й каталітичного крекінгу. Рязанський НПЗ продовжує переробляти нафту, але в менших обсягах, зазначив він.

У 2024 році підприємство переробило 13,1 млн тонн сирої нафти, виробивши 2,3 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного палива і 4,2 млн тонн мазуту.

У компанії "Таджикнафтогаз", якій належить Рязанський НПЗ, не прокоментували стан підприємства після атаки.