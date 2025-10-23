Рязань атакували безпілотники: вибухало в районі нафтозаводу й аеродрому – відео

Місцеві жителі розповідають, що в небі над Рязанню пролунало щонайменше 10 вибухів, гучно також було і в місті Скопін

Рязанський НПЗ (Фото: ресурси окупантів)

У ніч проти 23 жовтня у російській Рязані жителі скаржились на звуки щонайменше 10 вибухів. Неспокійно було і в місті Скопін Рязанської області. Про це повідомляють місцеві жителі й губернатор.

За їхніми словами, вибухи на околиці Рязані почалися близько 03:15 (час збігається з київським), а над Скопіним – о 03:20.

Російський пропагандистський Telegram-канал ASTRA, посилаючись на місцевих жителів, припустив, що міг бути атакований Рязанський нафтопереробний завод, (РНПК), що належить корпорації "Ростех", і аеродром "Дягілєво" – один із ключових об'єктів російської військової авіації.

Низка місцевих видань написали про перекриття проїзду до НПЗ.

Місцевий губернатор Павло Малков пише, що через "падіння уламків" стався спалах на території "одного підприємства".

Міноборони Росії звітує, що впродовж ночі було нібито знищено й перехоплено 139 безпілотників, із них 14 – над Рязанською областю.