Рязань атаковали беспилотники: взрывалось в районе нефтезавода и аэродрома – видео
В ночь на 23 октября в российской Рязани жители жаловались на звуки по меньшей мере 10 взрывов. Неспокойно было и в городе Скопин Рязанской области. Об этом сообщают местные жители и губернатор.
По их словам, взрывы на окраине Рязани начались около 03:15 (время совпадает с киевским), а над Скопиным – в 03:20.
Российский пропагандистский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на местных жителей, предположил, что мог быть атакован Рязанский нефтеперерабатывающий завод, (РНПК), принадлежащий корпорации "Ростех", и аэродром "Дягилево" – один из ключевых объектов российской военной авиации.
Ряд местных изданий написали о перекрытии проезда к НПЗ.
Местный губернатор Павел Малков пишет, что из-за "падения обломков" произошло возгорание на территории "одного предприятия".
Минобороны России отчитывается, что в течение ночи было якобы уничтожено и перехвачено 139 беспилотников, из них 14 – над Рязанской областью.
- 13 марта СБУ атаковала дронами сразу три российских нефтеперерабатывающих предприятия: в Рязани, Кстовом Нижегородской области и Киришах Ленинградской области.
- 27 августа в России взорвался нефтепровод "Рязань-Москва", поставлявший нефтепродукты в российскую столицу.
- 5 сентября Генштаб подтвердил поражения Рязанского НПЗ.
Комментарии (0)