Рязань атаковали беспилотники: взрывалось в районе нефтезавода и аэродрома – видео

Местные жители рассказывают, что в небе над Рязанью прозвучало не менее 10 взрывов, громко также было и в городе Скопин

Рязанский НПЗ (Фото: ресурсы оккупантов)

В ночь на 23 октября в российской Рязани жители жаловались на звуки по меньшей мере 10 взрывов. Неспокойно было и в городе Скопин Рязанской области. Об этом сообщают местные жители и губернатор.

По их словам, взрывы на окраине Рязани начались около 03:15 (время совпадает с киевским), а над Скопиным – в 03:20.

Российский пропагандистский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на местных жителей, предположил, что мог быть атакован Рязанский нефтеперерабатывающий завод, (РНПК), принадлежащий корпорации "Ростех", и аэродром "Дягилево" – один из ключевых объектов российской военной авиации.

Ряд местных изданий написали о перекрытии проезда к НПЗ.

Местный губернатор Павел Малков пишет, что из-за "падения обломков" произошло возгорание на территории "одного предприятия".

Минобороны России отчитывается, что в течение ночи было якобы уничтожено и перехвачено 139 беспилотников, из них 14 – над Рязанской областью.