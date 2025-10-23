Сили оборони уразили Рязанський НПЗ і склад боєприпасів під Бєлгородом

Під атаку українських дронів потрапив один із найбільших НПЗ центральної Росії

Рязанський НПЗ (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 23 жовтня Сили оборони завдали нових ударів по об’єктах окупантів – уражено нафтопереробний завод і склад боєприпасів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Вночі у російській Рязані мешканці скаржились на звуки щонайменше 10 вибухів. Вибухало в районі НПЗ та аеродрому.

У Генштабі підтвердили, що підрозділи Сил оборони вдарили по стратегічному об’єкту росіян, залученому у забезпеченні окупаційних військ. Йдеться про нафтопереробний завод "Рязанський".

Зафіксовано вибухи в районі цілі й масштабну пожежу на території підприємства.

Обережно, на відео ненормативна лексика!

Рязанський НПЗ є одним із найбільших у центральній частині Росії та належить компанії "Роснєфть". Потужності підприємства передбачають перероблення понад 17 млн тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним окупаційних військ і логістичних ланцюгів забезпечення окупантів.

Виведення частини виробничих потужностей заводу з ладу знижує можливості російської армії у веденні бойових дій, зазначили у Генштабі.

Крім того, цієї ж ночі українські дрони уразили склад боєприпасів в районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області. За даними військових, ціль знищено, спостерігалися детонації та вибухи боєприпасів.