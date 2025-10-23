Силы обороны поразили Рязанский НПЗ и склад боеприпасов под Белгородом
В ночь на 23 октября Силы обороны нанесли новые удары по объектам оккупантов – поражены нефтеперерабатывающий завод и склад боеприпасов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ночью в российской Рязани жители жаловались на звуки не менее 10 взрывов. Взрывалось в районе НПЗ и аэродрома.
В Генштабе подтвердили, что подразделения Сил обороны ударили по стратегическому объекту россиян, задействованному в обеспечении оккупационных войск. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе "Рязанский".
Зафиксированы взрывы в районе цели и масштабный пожар на территории предприятия.
Осторожно, на видео ненормативная лексика!
Рязанский НПЗ является одним из крупнейших в центральной части России и принадлежит компании "Роснефть". Мощности предприятия предусматривают переработку более 17 млн тонн нефти в год и играют важную роль в обеспечении топливом оккупационных войск и логистических цепей обеспечения оккупантов.
Вывод части производственных мощностей завода из строя снижает возможности российской армии в ведении боевых действий, отметили в Генштабе.
Кроме того, этой же ночью украинские дроны поразили склад боеприпасов в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области. По данным военных, цель уничтожена, наблюдались детонации и взрывы боеприпасов.
- Рязанский НПЗ неоднократно попадал под удар Сил обороны. В частности, 5 сентября было попадание в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, ориентировочная мощность которой составляет 6 млн. тонн нефти в год.
- Также Украина била по Рязанскому НПЗ в январе и феврале.
