Силы обороны поразили Рязанский НПЗ и склад боеприпасов под Белгородом

Под атаку украинских дронов попал один из крупнейших НПЗ центральной России

Рязанский НПЗ (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 23 октября Силы обороны нанесли новые удары по объектам оккупантов – поражены нефтеперерабатывающий завод и склад боеприпасов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ночью в российской Рязани жители жаловались на звуки не менее 10 взрывов. Взрывалось в районе НПЗ и аэродрома.

В Генштабе подтвердили, что подразделения Сил обороны ударили по стратегическому объекту россиян, задействованному в обеспечении оккупационных войск. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе "Рязанский".

Зафиксированы взрывы в районе цели и масштабный пожар на территории предприятия.

Осторожно, на видео ненормативная лексика!

Рязанский НПЗ является одним из крупнейших в центральной части России и принадлежит компании "Роснефть". Мощности предприятия предусматривают переработку более 17 млн тонн нефти в год и играют важную роль в обеспечении топливом оккупационных войск и логистических цепей обеспечения оккупантов.

Вывод части производственных мощностей завода из строя снижает возможности российской армии в ведении боевых действий, отметили в Генштабе.

Кроме того, этой же ночью украинские дроны поразили склад боеприпасов в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области. По данным военных, цель уничтожена, наблюдались детонации и взрывы боеприпасов.