Буданов: Ми майже виключили росіян із сектору експорту бензину

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Далекобійні українські удари по російських підприємствах дали змогу практично виключити державу-агресорку з сектору експорту бензину. Про це в інтерв’ю італійській газеті Il Foglio повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Він пояснив, що українські далекобійні удари зосереджені на двох напрямках. Перший – суттєво паралізувати видобуток та перероблення російської нафти, які є основним джерелом доходів російського бюджету. Друга лінія втручання – це націлювання та удари по російській оборонній промисловості та компаніям, які виробляють зброю та техніку для окупантів.

Буданов констатував, що різниця між українськими та російськими атаками очевидна: "Ми не ведемо цілеспрямовану війну проти суспільства Російської Федерації".

Українські удари вже дають результати, що підтверджують дані про російський експорт вуглеводнів та нафтопродуктів.

"Ми майже виключили їх із сектору експорту бензину", – сказав начальник ГУР, додавши, що цей успіх зумовлений тим, що російська протиповітряна оборона зосереджена вздовж кордону, на окупованих територіях, а також поблизу Москви й Санкт-Петербурга.

"Якщо обійти систему, розгорнуту вздовж нашого кордону, польоти наших безпілотників над Російською Федерацією завжди проходять без проблем", – наголосив Буданов.

За його даними, зараз Росія намагається збільшити кількість систем ППО, але обсяги занадто великі, щоб захистити все.

За його словами, росіяни намагаються компенсувати збитки, "експортуючи більше сирої нафти та скрапленого газу, щоб збалансувати доходи свого бюджету".

Що стосується атак на російську оборонну промисловість, то наслідки є, але вони менш відчутні, додав Буданов.

"Ці наслідки важче розшифрувати, тому що ми створюємо проблеми для темпів російського військового виробництва", – резюмував очільник ГУР.