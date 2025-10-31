ЗСУ вдарили "Нептунами" по Орловській ТЕЦ та підстанції "Новобрянська"

Військово-морські сили ЗСУ завдали ударів по об'єктах, що живлять підприємства ОПК держави-агресорки

Ракета "Нептун" (Ілюстративне фото: Wikipedia)

Сили оборони завдали ракетного удару по об’єктах окупантів, які забезпечували живленням військові підприємства. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України.

Підрозділи ВМС завдали влучного ракетного удару крилатими ракетами "Нептун" по Орловській тепловій електростанції та електричній підстанції "Новобрянська" у Брянській області.

Обидва об’єкти забезпечували живленням військові підприємства держави-агресорки, тому виведення їх з ладу – серйозний удар по логістиці окупантів.

У ніч проти 31 жовтня Росію атакували безпілотники, зокрема прилітало по Орлу, Ярославлю і Володимиру. Влада Орловської області повідомляла про "падіння уламків" БпЛА на території ТЕЦ в обласному центрі, що призвело до пошкодження обладнання електропостачання.

Проукраїнський Telegram-канал Supernova+ писав, що Новобрянська потрапила під удар у ніч проти 29 жовтня.

27 жовтня Зеленський провів засідання Ставки, на якому обговорили розширення географії далекобійних ударів по території Росії.

У ніч проти 29 жовтня ЗСУ уразили Новоспаський і Марійській нафтопереробні заводи в Ульяновській області та республіці Марій Ел РФ, які залучені у забезпеченні армії окупантів.