Росію вночі атакували дрони. У Туапсе уражені танкер і нафтоналивний термінал – відео
У ніч на 2 листопада в Росії поскаржилися на атаку дронів у низці регіонів: Курській області, місті Орел, а також у Краснодарському краї. У Туапсе, за інформацією місцевої влади, пошкоджено танкер і нафтоналивний термінал.
За інформацією оперштабу Краснодарського краю, у Туапсе нібито уламки дронів упали на нафтоналивний танкер, на ньому виникла пожежа. Однак екіпаж судна було евакуйовано.
Також постраждала нібито палубна надбудова, інфраструктура термінала й низка будівель на території. А в будівлі залізничного вокзалу "пошкоджено скління".
Про постраждалих інформації немає. На території термінала може йтися про щонайменше три осередки займання.
Жителі міста Орел також поскаржилися на атаку невідомих дронів і вибухи. Під атакою могла бути місцева теплоелектростанція. Місцева влада офіційно не прокоментувала ситуацію.
У Липецькій області, за інформацією губернатора Ігоря Артамонова, було оголошено "червоний рівень небезпеки загрози БпЛА". За непідтвердженою інформацією, у місті Грязі було атаковано електропідстанцію.
Також телеграм-канали повідомляли про вибухи в районі електропідстанцій у місті Желєзногорськ Курської області й міста Алчевськ у тимчасово окупованій Луганській області. Однак інформація потребує офіційного підтвердження.
- 29 жовтня Генштаб повідомив, що Україна уразила Новоспаський, Марійський НПЗ і Будьонівський газзавод у Росії.
- 31 жовтня стало відомо, що ЗСУ вдарили "Нептунами" по Орловській ТЕЦ і підстанції "Новобрянська" в Брянській області.
