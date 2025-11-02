Росію вночі атакували дрони. У Туапсе уражені танкер і нафтоналивний термінал – відео

У деяких містах Росії в ніч на 2 листопада поскаржилися на вибухи через атаку невідомих дронів

Пожежа в Туапсе (Фото: ресурси окупантів)

У ніч на 2 листопада в Росії поскаржилися на атаку дронів у низці регіонів: Курській області, місті Орел, а також у Краснодарському краї. У Туапсе, за інформацією місцевої влади, пошкоджено танкер і нафтоналивний термінал.

За інформацією оперштабу Краснодарського краю, у Туапсе нібито уламки дронів упали на нафтоналивний танкер, на ньому виникла пожежа. Однак екіпаж судна було евакуйовано.

Також постраждала нібито палубна надбудова, інфраструктура термінала й низка будівель на території. А в будівлі залізничного вокзалу "пошкоджено скління".

Про постраждалих інформації немає. На території термінала може йтися про щонайменше три осередки займання.

Жителі міста Орел також поскаржилися на атаку невідомих дронів і вибухи. Під атакою могла бути місцева теплоелектростанція. Місцева влада офіційно не прокоментувала ситуацію.

У Липецькій області, за інформацією губернатора Ігоря Артамонова, було оголошено "червоний рівень небезпеки загрози БпЛА". За непідтвердженою інформацією, у місті Грязі було атаковано електропідстанцію.

Також телеграм-канали повідомляли про вибухи в районі електропідстанцій у місті Желєзногорськ Курської області й міста Алчевськ у тимчасово окупованій Луганській області. Однак інформація потребує офіційного підтвердження.