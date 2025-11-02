Силы беспилотных систем поразили пять электроподстанций на территории России
Силы беспилотных систем атаковали пять электроподстанций на территории России в течение ночи 2 ноября. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).
В частности, дронами было атакованный город Грязи Липецкой области – подстанция на 500 кв. Другие атакованные регионы Мадяр не раскрыл. Совокупная мощность атакованных подстанций составляет 5066 МВА (мегавольт-ампер).
Одна из атак была проведена совместными усилиями с Силами спецопераций.
"Хорошо поработали другие силы глубинного поражения по болотным наливайкам и другим стратегическим объектам, о чем распространяется в сети и обнародует после доразведки Генштаб ВСУ", – отметил командующий СБС.
- 26 октября Мадяр заявил об операции "Дамба" в Белгородской области, подтвердив атаки по ней. Из-за повреждения шлюза позиции россиян начало подтапливать.
- 31 октября стало известно, что ВСУ ударили "Нептунами" по Орловской ТЭЦ и подстанции "Новобрянская" в Брянской области.
