Силы беспилотных систем поразили пять электроподстанций на территории России

Дронщики вместе с ССО поразили российскую подстанцию общей мощностью более 5000 МВА

Подстанция в Липецкой области (скриншот карты)

Силы беспилотных систем атаковали пять электроподстанций на территории России в течение ночи 2 ноября. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

В частности, дронами было атакованный город Грязи Липецкой области – подстанция на 500 кв. Другие атакованные регионы Мадяр не раскрыл. Совокупная мощность атакованных подстанций составляет 5066 МВА (мегавольт-ампер).

Одна из атак была проведена совместными усилиями с Силами спецопераций.

"Хорошо поработали другие силы глубинного поражения по болотным наливайкам и другим стратегическим объектам, о чем распространяется в сети и обнародует после доразведки Генштаб ВСУ", – отметил командующий СБС.